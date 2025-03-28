Опалювальний сезон у Харкові триває: коли вимкнуть тепло

Опалення в Харкові поки не відключатимуть. Централізоване опалення не планують відключати через прохолодну погоду.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на слова міського голови Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

Мер також зазначив, що ця зима була найважчою для Харкова через удари по критичній інфраструктурі у грудні. Попри це комунальники оперативно ліквідовували наслідки атак, забезпечуючи стабільне постачання тепла, води та електроенергії. Наразі місто вже готується до наступного опалювального сезону.

За його словами, наступного тижня в місті очікується до +12°C вдень та +5°C вночі. Прохолодна погода ще не дозволяє припинити подачу тепла.

Коли відключать тепло у різних регіонах України

Зазначимо, що зазвичай опалювальний сезон в Україні завершується 15 квітня. Проте через сприятливі погодні умови цього року багато регіонів вирішили відключити тепло раніше. Згідно з нормативами, місцева влада ухвалює рішення про завершення опалювального сезону, коли середньодобова температура протягом трьох днів перевищує +8°C.

У Києві опалювальний сезон завершився 24 березня. Мер Києва Віталій Кличко пояснив це рішення підвищенням температури та необхідністю економії енергоресурсів. Будівлі соціальної сфери - лікарні, школи, дитячі садки - відключали від тепла за індивідуальними заявками керівників. ​

У Херсоні опалення офіційно вимкнули ще 12 березня. Це рішення стосувалося об'єктів соціально-культурної сфери та всіх споживачів централізованого опалення. Мешканці з індивідуальним опаленням продовжують користуватися ним; для них "зимовий" тариф діятиме до 30 квітня. ​

З 20 по 22 березня у Львові тимчасово припиняли подачу тепла вдень, щоб уникнути перегріву будинків та заощадити кошти мешканців. 26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про завершення опалювального сезону у регіоні.

У Чернівцях планують завершити опалювальний сезон 1 квітня. Відповідний проєкт рішення оприлюднено на сайті міської ради, його розглянуть на засіданні виконкому 25 березня. ​

У Кам'янському Дніпропетровської області виконком ухвалив рішення припинити подачу тепла з 24 березня. Крім того, з 26 березня у місті розпочали гідравлічні випробування магістральних тепломереж. ​

У Луцьку подачу тепла до житлових будинків припинили з 27 березня. ​

У Полтаві опалення можуть вимкнути вже цього тижня. У місті чекають, щоб три дні поспіль середньодобова температура перевищувала +8°C.

У Хмельницькому централізоване опалення поки що працює, але через потепління міські служби знизили рівень подачі тепла.

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