Отопительный сезон в Харькове продолжается: когда отключат тепло

Отопление в Харькове пока не будут отключать. Централизованное отопление не планируют отключать из-за прохладной погоды.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

Мэр также отметил, что эта зима была самой тяжелой для Харькова из-за ударов по критической инфраструктуре в декабре. Несмотря на это коммунальщики оперативно ликвидировали последствия атак, обеспечивая стабильное снабжение тепла, воды и электроэнергии. Сейчас город уже готовится к следующему отопительному сезону.

По его словам, на следующей неделе в городе ожидается до +12°C днем и +5°C ночью. Прохладная погода еще не позволяет прекратить подачу тепла.

Когда отключат тепло в разных регионах Украины

Отметим, что обычно отопительный сезон в Украине завершается 15 апреля. Однако из-за благоприятных погодных условий в этом году многие регионы решили отключить тепло раньше. Согласно нормативам, местные власти принимают решение о завершении отопительного сезона, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C.

В Киеве отопительный сезон завершился 24 марта. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил это решение повышением температуры и необходимостью экономии энергоресурсов. Здания социальной сферы - больницы, школы, детские сады - отключали от тепла по индивидуальным заявкам руководителей.

В Херсоне отопление официально выключили еще 12 марта. Это решение касалось объектов социально-культурной сферы и всех потребителей централизованного отопления. Жители с индивидуальным отоплением продолжают пользоваться им; для них "зимний" тариф будет действовать до 30 апреля.

С 20 по 22 марта во Львове временно прекращали подачу тепла днем, чтобы избежать перегрева домов и сэкономить средства жителей. 26 марта, председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в регионе.

В Черновцах планируют завершить отопительный сезон 1 апреля. Соответствующий проект решения обнародован на сайте городского совета, его рассмотрят на заседании исполкома 25 марта.

В Каменском Днепропетровской области исполком принял решение прекратить подачу тепла с 24 марта. Кроме того, с 26 марта в городе начали гидравлические испытания магистральных теплосетей.

В Луцке подачу тепла в жилые дома прекратили с 27 марта.

В Полтаве отопление могут отключить уже на этой неделе. В городе ждут, чтобы три дня подряд среднесуточная температура превышала +8°C.

В Хмельницком централизованное отопление пока работает, но из-за потепления городские службы снизили уровень подачи тепла.

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