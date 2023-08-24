Без опадів, на півдні температура прогріється до +32: погода на завтра

Завтра, 25 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, втім без опадів. На півдні, на Прикарпатті й Закарпатті повітря прогріється до +32 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність.Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 27-32", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 25 серпня (facebook.com/UkrHMC)
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +12 - +17, вдень +23 - +28, а в Києві - вночі +14 - +16, вдень +26 - +28.
"Зверніть увагу, 25-27 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.
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