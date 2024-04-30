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Без опадів і тепло до +25: прогноз погоди в Україні на завтра

Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні у середу, 1 травня, буде теплою. При цьому буде без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде малохмарно й без опадів.

Вітер північно-східний, а на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень  +20 +25.

Погода в столичному регіоні

У Києві та Київській області завтра буде малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області становите вночі +6 +11, а вдень +20 +25 градусів. При цьому у Києві вночі буде +8 +10, а вдень +22 +24.

Погода у травні

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, який вже оприлюднив прогноз на травень 2024 року, в Україну метеорологічне літо завітає вже в першій чи другій декаді місяця, залежно від регіону.

Очікується, що травень буде теплішим за середні багаторічні показники, а отже й принесе довгоочікуване тепло. Кількість опадів прогнозується в межах норми.

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Погода в Україні