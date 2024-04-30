Без опадів і тепло до +25: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода у травні

Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, який вже оприлюднив прогноз на травень 2024 року, в Україну метеорологічне літо завітає вже в першій чи другій декаді місяця, залежно від регіону.

Очікується, що травень буде теплішим за середні багаторічні показники, а отже й принесе довгоочікуване тепло. Кількість опадів прогнозується в межах норми.

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