Без осадков и тепло до +25: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в мае

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, который уже обнародовал прогноз на май 2024 года, в Украину метеорологическое лето придет уже в первой или второй декаде месяца, в зависимости от региона.

Ожидается, что май будет теплее средних многолетних показателей, а значит и принесет долгожданное тепло. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

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