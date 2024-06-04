Перші жертви аномальної спеки. В які країни українцям зараз краще не їхати

Літо в Україні лише розпочалось, проте деякі країни вже впродовж щонайменше кількох місяців потерпають від аномальної спеки. Подекуди фіксують навіть смерті - на тлі задухи й зависокої температури повітря. Від таких погодніх умов страждають не тільки люди, а й тварини.

Катастрофа в Індії

Аномальна спека накрила Індію ще навесні. Особливо важким видався травень, коли температура повітря у столиці Делі та сусідньому штаті Раджастан перевищила рекордні 50 градусів за Цельсієм.

Минулого тижня, коли у країні проводились вибори, люди непритомніли від спеки у чергах до виборчих дільниць і потрапляли до лікарень, працюючи членами виборчих комісій.

Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я Індії, тепловий удар був зафіксований у майже 25 тисяч осіб. Відомо також про щонайменше 56 летальних випадків (при цьому 46 смертей - у травні).

У кількох містах на тлі таких погодніх умов навіть закрили школи.

Надвисокі температури шкодять не лише людям, але також тваринам і птахам. З огляду на це природоохоронна організація Wildlife SOS організувала цілу рятувальну операцію - аби вберегти від спеки сотні птахів, рептилій і ссавців із зоопарку Делі.

Водночас згідно з інформацією Індійського метеорологічного департаменту, до 7 червня 2024 року у кількох місцинах на північному заході країни ймовірні дощ і грози - на тлі наближення так званого Західного Хвилювання.

Йдеться про екстратропічний шторм, який виникає у Середземноморському регіоні й приносить раптові зимові дощі на північно-західні частини індійського субконтиненту, що можуть поширюватися на схід аж до північних частин Бангладеш і південно-східного Непалу.

"Упродовж наступних 4-5 днів спека зі зниженою інтенсивністю може спостерігатися в окремих осередках північно-західної та східної Індії", - додали експерти.

Орієнтовні погодні умови в Індії станом на 7 червня (скріншот: x.com/Indiametdept)

Де ще у світі зафіксовано рекордні температури

Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), так звана метеорологічна зима у північній півкулі та літо у південній завершуються наприкінці лютого.

Уточнюється водночас, що лютий 2024 року завершився надзвичайною спекою влітку у південній півкулі та високими температурами, нетиповими у цей період для північної півкулі.

У Центрі кліматичних прогнозів додали, що занадто сухі та спекотні умови спостерігаються також у північній частині Центральної Америки (Гватемалі, Гондурасі, Белізі, Нікарагуа, Коста-Ріці, Сальвадорі та Панамі).

Крім того, метеорологи попереджають про аномальну спеку найближчими днями на Північному Кіпрі. Уточнюється, що температура повітря там може досягти 41 градуса за Цельсієм.

Насамкінець, рекордно високі температури можуть бути зафіксовані також у певних регіонах Кувейту та Іраку.

Отже, плануючи будь-яку подорож за межі України, не полінуйтесь витратити кілька хвилин часу та перевірити погодні умови (прогноз погоди) у тій локації, куди ви збираєтесь. Це збереже і гаманець, і здоров'я.