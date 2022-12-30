UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без опадів, але не всюди: синоптики дали прогноз на 31 грудня

Фото: синоптики дали прогноз на 31 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 31 грудня буде переважно без суттєвих опадів. Лише на заході місцями дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі та вранці місцями у північно-східних областях невеликий дощ з мокрим снігом.

Крім того, в більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці очікується туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі в середньому коливатимуться від -3 до +2, а вдень +3 +8 градусів тепла. У західних областях, в Криму та на півдні Одеської області дещо тепліше. Там прогнозують вночі від 0 до +3, а вдень +6 +11. В Карпатах вночі та вдень буде близько 0.

Погода в столиці

Завтра в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 +2, а вдень +4 +6.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в січні 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні