Без опадів, але не всюди: синоптики дали прогноз на 31 грудня

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра в країні без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі та вранці місцями у північно-східних областях невеликий дощ з мокрим снігом.

Крім того, в більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці очікується туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вночі в середньому коливатимуться від -3 до +2, а вдень +3 +8 градусів тепла. У західних областях, в Криму та на півдні Одеської області дещо тепліше. Там прогнозують вночі від 0 до +3, а вдень +6 +11. В Карпатах вночі та вдень буде близько 0.

Погода в столиці

Завтра в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 +2, а вдень +4 +6.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в січні 2023 року.

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