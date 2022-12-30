Без осадков, но не везде: синоптики дали прогноз на 31 декабря

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в стране без осадков, только в Закарпатье, в Карпатах, ночью и утром местами в северо-восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в большинстве западных, центральных, Житомирской местами в Киевской и южных областях ночью и утром ожидается туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью в среднем будут колебаться от -3 до +2, а днем +3 +8 градусов тепла. В западных областях, в Крыму и на юге Одесской области несколько теплее. Там прогнозируют ночью от 0 до +3, а днем +6 +11. В Карпатах ночью и днем около 0.

Погода в столице

Завтра в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 +2, а днем +4 +6.

Напомним, ранее мы писали о том, какова будет погода в январе 2023 года.

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