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Без опадів, але з морозом до -20. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 лютого, в Україні не очікуються ні сніг, ні дощі. На дорогах - ожеледиця, а на термометрах, зокрема в Карпатах, температура опуститься до -20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Малохмарно, без опадів

Вітер та ожеледиця

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 0-5° морозу; в південній частині вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Як повідомлялось, морози почнуть спадати в Україні, починаючи з 11 лютого.

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