Без опадів, до +24: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні прогнозують мінливу хмарність.

У північно-східних регіонах та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у західних та північних регіонах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; на решті території вночі 7-12°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 24°.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°. У Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с

Нагадаємо, у Києві знову піднявся рівень води, до критичної позначки залишається понад метр.

Окрім того, квітень у цього році увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

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