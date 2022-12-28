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Опади, сильний вітер та підтоплення: синоптики дали прогноз погоди на завтра.

Фото: у деяких областях України завтра очікується невеликий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 29 грудня, у деяких областях України очікується невеликий сніг. Вдень температура повітря збільшиться до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, опади у вигляді снігу завтра очікуються у Чернігівській та Сумській областях. У Карпатах місцями сильний вітер – 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до 1-4 градусів морозу. При цьому вдень стовпчик термометра покаже 0-5 градусів із позначкою "плюс", на заході та півдні країни - до +4...+9.

Також синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища у Волинській області.

За їхніми даними, 29 грудня - 1 січня на річці Прип'ять та Вижівка під час підйому рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см відбуватиметься подальше затоплення заплав.

"Можливе досягнення відміток затоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляли метеорологи, протягом 28 грудняна Івано-Франківському високогір'ї прогнозується лавинна небезпека, тож українцям варто утриматися від походів у гори.

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