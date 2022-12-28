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Осадки, сильный ветер и подтопления: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: в некоторых областях Украины завтра ожидается небольшой снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В четверг, 29 декабря, в некоторых областях Украины ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха повысится до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, осадки в виде снега завтра ожидаются в Черниговской и Сумской областях. В Карпатах местами сильный ветер - 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до 1-4 градусов мороза. При этом днем столбик термометра покажет 0-5 градусов с отметкой "плюс", на западе и юге страны - до+4...+9.

Также синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в Волынской области.

По их данным, 29 декабря - 1 января на реке Припять и Выжевка при подъеме уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см будет происходить дальнейшее затопление пойм.

"Возможно достижение отметок затопления сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщали метеорологи, в течение 28 декабря на Ивано-Франковском высокогорье прогнозируется лавинная опасность, поэтому украинцам стоит воздержаться от походов в горы.

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