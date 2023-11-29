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Опади на паузі, але невдовзі новий "сюрприз". Синоптики дали прогноз на два дні в Україні

Україна, Середа 29 листопада 2023 15:54
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Опади на паузі, але невдовзі новий "сюрприз". Синоптики дали прогноз на два дні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на два дні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 30 листопада, в Україні опадів не буде, а температура повітря вдень підніметься до 9° тепла. Водночас вже 1 грудня в Україну прийде новий циклон зі снігом, вітром та дощами.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Укргідрометцентр, прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода 30 листопада

"Без опадів, лише вночі в північно-східних областях невеликий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця", - розповіли синоптики.

Що стосується вітру, то він буде західним, південно-західним, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°", - зазначають в "Укргідрометцентрі".

Опади на паузі, але невдовзі новий &quot;сюрприз&quot;. Синоптики дали прогноз на два дні в Україні

"Сюрприз" в перший день зими та погода в грудні 2023

В перший день зими, 1 грудня, в Україну знову прийде черговий південний циклон.

"Цей черговий циклон принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, рвучкий вітер, на півдні України підвищення температури повітря до 15° тепла", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

При цьому, за прогнозами синоптиків, погода у грудні 2023 року в Україні буде теплішою, а кількість опадів буде у звичних межах. Так, середня місячна температура у грудні 2023 року прогнозується від 3° морозу до 2° тепла (у Криму до 4° тепла). Це на 1-1,5° вище норми.

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