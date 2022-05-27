В ОП заявляют об угрозе Третьей мировой войны, все зависит от союзников
Угроза Третьей мировой войны существует, но ее можно предотвратить, если победить Россию военным путем на территории Украины, усилив давление на экономику агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"В США продолжается дискуссия по MLRS для Украины. Как пишет CNN, союзники могут передать нам передовые ракетные системы, если примут решение на следующей неделе. Мы регулярно объясняем нашим партнерам его срочность", - написал он.
Ермак добавил, что Украина благодарна за артиллерию и другую помощь, но остановить русское нашествие и получить ощутимое преимущество на фронте помогут только современные MLRS.
"Они нужны нам уже на вчера, как и системы ПВО, танки и другое оружие, о котором мы просим для того, чтобы остановить наступление россиян и освободить временно оккупированные территории", - заявил он.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что продовольственный кризис можно разрешить освобождением Украины и разблокировкой портов.
"Нужно принимать решение быстрее, не терять время, за которое Украина расплачивается жизнью людей и разрушенными городами", - подчеркнул он.
Напомним, США могут одобрить передачу Украине дальнобойных систем MLRS в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что Польша приобретет американские системы HIMARS. Новый контракт подразумевает покупку около 500 американских ракетных систем.
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