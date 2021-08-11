ОП о заявлении Резникова о войсках США в Украине: не надо трактовать это как намерение

Офис президента призвал не трактовать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение. На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова .

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - сказал он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь президента.