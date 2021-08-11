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ОП о заявлении Резникова о войсках США в Украине: не надо трактовать это как намерение

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Киев, Среда 11 августа 2021 16:53
ОП о заявлении Резникова о войсках США в Украине: не надо трактовать это как намерение Фото: Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Офис президента призвал не трактовать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение. На Банковой говорят, что Резников просто высказал "гипотетический вариант" усиления безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

"Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетический вариант по укреплению безопасности Украины. Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз", - сказал он.

Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

"И от готовности принять тот факт, что такие шаги взбесят нашего северного соседа. Поэтому - это рассуждение об усилении безопасности", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, недавно Резников допустил размещение американских сил ПВО в Украине. Таким образом он предложил усилить безопасность Украины.

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Алексей Резников Соединенные Штаты Америки Украина
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