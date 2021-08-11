ОП про заяву Резнікова щодо військ США в Україні: не треба трактувати це як намір

Офіс президента закликав не трактувати слова віце-прем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова .

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - сказав він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому - це розмірковування щодо посилення безпеки", - наголосив прес-секретар президента.