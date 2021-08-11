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ОП про заяву Резнікова щодо військ США в Україні: не треба трактувати це як намір

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Київ, Середа 11 серпня 2021 16:53
ОП про заяву Резнікова щодо військ США в Україні: не треба трактувати це як намір Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Офіс президента закликав не трактувати слова віце-прем'єра Олексія Резнікова з приводу військ США в Україні як намір. На Банковій кажуть, що Резніков просто висловив "гіпотетичний варіант" посилення безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова.

"Я думаю, цю заяву пана Резнікова слід трактувати не як намір, а як гіпотетичний варіант щодо зміцнення безпеки України. Це не те, що Україна розраховує найближчим часом вдатися до запрошення американців та встановлення американських баз", - сказав він.

Никифоров додав, що розміщення американських військ в Україні залежить від згоди суспільства та готовності НАТО до цього.

"І від готовності прийняти той факт, що такі кроки роздратують нашого північного сусіда. Тому - це розмірковування щодо посилення безпеки", - наголосив прес-секретар президента.

Нагадаємо, нещодавно Резніков допустив розміщення американських сил ППО в Україні. Таким чином він запропонував посилити безпеку України.

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Олексій Резніков Сполучені Штати Америки Україна
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