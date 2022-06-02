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Группа Ермака-Макфола: ЕС должен ускорить введение полного эмбарго на российские энергоносители

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Четверг 02 июня 2022 20:24
Группа Ермака-Макфола: ЕС должен ускорить введение полного эмбарго на российские энергоносители Фото: группа Ермака-Макфола призвала ЕС ускорить введение полного эмбарго на российские энергоносители (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Эксперты группы Ермака-Макфола заявили, что задержка с введением шестого пакета снизила эффективность ранее принятых мер, и призвали Европейский Союз ускорить введение полного эмбарго на российские энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Давление на российскую экономику является необходимым для предотвращения финансирования режимом президента РФ Владимира Путина военных действий в Украине, и для принуждения к их завершению", - написал Ермак.

Кроме того, по мнению экспертов группы, действующие поступления рф от экспорта энергоносителей должны быть заморожены на счетах европейских банков.

"Мы считаем, что задержка с введением шестого пакета снизила эффективность ранее принятых мер, в частности ограничений по финансовой системе. Россия продолжила искать обходные пути и адаптироваться к санкциям", - добавил он.

Группа экспертов убеждена: дальнейшее промедление с реализацией полного эмбарго российских энергоносителей уменьшит эффективность санкций. Полное нефтегазовое эмбарго против России является необходимым.

"Европейский Союз должен работать над ускорением его введения, и как можно быстрее принять эти жесткие, но соизмеримые уровню российской угрозы, решения", - резюмирует руководитель ОП.

Напомним, ранее послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.

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