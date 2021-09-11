В ОП выступили за вынесение вопроса "Северного потока-2" на нормандский формат

Украина хочет вынести на переговоры в нормандском формате еще один вопрос. Он касается запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОП Андрея Ермака на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

По его словам, Украина рассматривает вопрос "Северного потока-2" как вопрос общей безопасности страны.

"И поэтому уже несколько раз я говорил об этом с коллегами нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирование конфликта, рассмотрение и этих вопросов. Потому что, я считаю, что продолжение транзита газа является серьезным предохранителем от масштабной агрессии РФ против Украины", - пояснил Ермак.

Глава ОП также призвал международных коллег поддержать Украину в стремлении приобщить вопрос "Северного потока-2" к рассмотрению в нормандском формате.