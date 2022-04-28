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В ОП вместе с украинскими архитекторами разрабатывают генплан восстановления каждого региона

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Четверг 28 апреля 2022 13:24
В ОП вместе с украинскими архитекторами разрабатывают генплан восстановления каждого региона Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

В Офисе президента вместе с украинскими архитекторами разрабатывают генеральный план послевоенного восстановления каждого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко в интервью телеканалу "Рада".

"Пока что мы первая работа - это работа, можно сказать так, генерального планирования каждого региона - делаем с нашими украинскими архитекторами. У нас есть батальон такой волонтеров-архитекторов. Им действительно никто не платит деньги. Они вызвались помогать и делать для страны такое дело", - сказал он.

В то же время Тимошенко отметил, что в дальнейшем не исключает, что к этой работе подключатся иностранные архитекторы и дизайнеры, а за каждый регион будет отвечать конкретная страна.

Заместитель руководителя ОП отметил, что к восстановлению каждого региона будут подходить с новой концепцией. Сейчас, по его словам, Офис президента вместе с Министерством регионального развития, всеми военными администрациями и общинами делает каталог каждой области.

"Потому что мы понимаем, что нам надо будет восстанавливать не просто разрушенную инфраструктуру. Нам надо восстановить вообще другое видение каждого города, соединение между городами и так далее”, - подчеркнул Тимошенко, отметив, что это касается не только регионов, которые были оккупированы, а всех областей.

Как известно, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства совместно с президентом работают над планом послевоенного восстановления и развития страны, в который заложены безопасность, экономический, инфраструктурный и социальный направления.

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