ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП разом з українськими архітекторами розробляють генплан відбудови кожного регіону

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 13:24
В ОП разом з українськими архітекторами розробляють генплан відбудови кожного регіону Фото: Кирило Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

В Офісі президента разом з українськими архітекторами розробляють генеральний план післявоєнної відбудови кожного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Поки що ми першу роботу - це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону - робимо з нашими українськими архітекторами. У нас є батальйон такий волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати й робити для країни таку справу", - сказав він.

Водночас Тимошенко зауважив, що надалі не виключає, що до цієї роботи підключаться іноземні архітектори та дизайнери, а за кожен регіон відповідатиме конкретна країна.

Заступник керівника ОП зазначив, що до відбудови кожного регіону підходитимуть з новою концепцією. Зараз, за його словами, Офіс президента разом з Міністерством регіонального розвитку, усіма військовими адміністраціями та громадами робить каталог кожної області.

"Тому що ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати не просто зруйновану інфраструктуру. Нам треба відновити взагалі інше бачення кожного міста, з'єднання між містами і так далі”, - підкреслив Тимошенко, зауваживши, що це стосується не тільки регіонів, які були окуповані, а усіх областей.

Як відомо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства спільно з президентом працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни, в який закладені безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента
DAILY
Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Хто допоможе Україні встати на ноги після війни і де брати на це гроші