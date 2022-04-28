В ОП разом з українськими архітекторами розробляють генплан відбудови кожного регіону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка в інтерв’ю телеканалу " Рада ".

"Поки що ми першу роботу - це робота, можна сказати так, генерального планування кожного регіону - робимо з нашими українськими архітекторами. У нас є батальйон такий волонтерів-архітекторів. Їм дійсно ніхто не платить гроші. Вони зголосилися допомагати й робити для країни таку справу", - сказав він.

Водночас Тимошенко зауважив, що надалі не виключає, що до цієї роботи підключаться іноземні архітектори та дизайнери, а за кожен регіон відповідатиме конкретна країна.

Заступник керівника ОП зазначив, що до відбудови кожного регіону підходитимуть з новою концепцією. Зараз, за його словами, Офіс президента разом з Міністерством регіонального розвитку, усіма військовими адміністраціями та громадами робить каталог кожної області.

"Тому що ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати не просто зруйновану інфраструктуру. Нам треба відновити взагалі інше бачення кожного міста, з'єднання між містами і так далі”, - підкреслив Тимошенко, зауваживши, що це стосується не тільки регіонів, які були окуповані, а усіх областей.

Як відомо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що українські аналітичні центри, міжнародні аудиторські компанії, парламентські комітети та міністерства спільно з президентом працюють над планом післявоєнного відновлення та розвитку країни, в який закладені безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.