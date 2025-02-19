В ОП відреагували на заяву Трампа про "низьку підтримку" Зеленського серед українців

Заява президента США Дональда Трампа про "низький рейтинг" президента України Володимира Зеленського - це трансляція наративів РФ. Такий вкид російська делегація могла зробити під час зустрічі в Саудівській Аравії.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Вона (заява Трампа про рейтинг Зеленського - ред.) не те, що на руку Кремлю, я оцінюю цю заяву як просто трансляцію наративів, які російська делегація, ймовірно, в Ер-Ріяді проговорила", - вважає Подоляк.
За його словами, всі ті заяви, які зробили топчиновники США, включно з Трампом, - це те, що говорить Росія, виправдовуючи свою агресію і злам міжнародної правової системи.
"Тобто ці всі 4% - це ж "аргумент", який Росія використовує. Мовляв, "ми не можемо розмовляти, тому що вони там нелегітимні, тому що там були державні перевороти" і так інше і тому подібне", - уточнив радник керівника ОП.
На думку Подоляка, усе, що відбувалося в Ер-Ріяді, має такий вигляд, ніби США добровільно віддають домінування аутсайдеру і готові бути мовчазним партнером. І це нераціонально.
"І тому відповідаючи ще ширше на наше запитання, чи це гра якась, чи це нерозуміння ситуації, я все ж таки більш схильний до того, що Трамп грає в якусь гру, щоб отримати від Росії набагато більше, ніж Росія думає віддати за певну інформаційну лояльність", - додав він.
Радник керівника ОП припустив, що США намагаються отримати повний контроль над енергетичними ринками, родовищами, зокрема арктичними, а також атомною галуззю РФ.
Нагадаємо, вчора, 18 лютого, ввечері після того, як американська делегація зустрілася з російською в Ер-Ріяді, президент США Дональд Трамп заявив, що підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців становить нібито 4%.
Такі дані різко відрізняються від результатів соцопитувань. Зокрема, згідно з сьогоднішнім опитуванням КМІС, станом на першу половину лютого довіра до Зеленського серед українців становить 57%.
Показники довіри до глави української держави навіть покращилися за останні два місяці.
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