В ОП відреагували на участь китайських солдатів на фронті в Україні

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, висловив стурбованість щодо можливого залучення китайських громадян до війни в Україні на боці Росії.

У своєму коментарі він наголосив на тому, що питання присутності китайців у конфлікті потребує ретельного розслідування та чіткої реакції від китайської сторони.

"Є китайські громадяни, які могли проживати на території, наприклад, Російської Федерації, ну там Далекий Схід, ви ж розумієте, там практично росіян немає, там є тільки китайці. (Питання - ред) на яких умовах вони брали участь у цій війні", - зазначив Подоляк.

Подоляк підкреслив важливість публічного висловлення цієї теми з боку України, оскільки це дозволяє уникнути ситуацій, коли іноземні громадяни залишаються непоміченими в конфлікті, а також дозволяє отримати реакцію з боку Китаю.

Зокрема, радник вважає, що Китай навряд чи хоче втягуватися у війну, бо це може негативно вплинути на його економічні та політичні інтереси, зокрема в контексті глобальних торговельних відносин з Європою та США.

"Очевидно, що Китай абсолютно точно не зацікавлений у тому, щоб брати участь безпосередньо у цій війні, як Північна Корея. І безумовно Китай буде більш жорсткіше тоді реагувати на такі випадки. Принаймні, ми на це сподіваємося", - заявив Подоляк.

Він також зазначив, що китайська реакція на такі заяви буде критично важливою, і Україна має прагнути до конструктивної співпраці з Китаєм для встановлення всіх обставин.

Водночас Подоляк підкреслив, що ситуація не має бути схожа на присутність північнокорейського контингенту в Україні, що додатково ускладнює ситуацію.