В ОП отреагировали на участие китайских солдат на фронте в Украине

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, выразил обеспокоенность относительно возможного привлечения китайских граждан к войне в Украине на стороне России.

В своем комментарии он отметил, что вопрос присутствия китайцев в конфликте требует тщательного расследования и четкой реакции от китайской стороны.

"Есть китайские граждане, которые могли проживать на территории, например, Российской Федерации, ну там Дальний Восток, вы же понимаете, там практически русских нет, там есть только китайцы. (Вопрос - ред) на каких условиях они участвовали в этой войне", - отметил Подоляк.

Подоляк подчеркнул важность публичного высказывания этой темы со стороны Украины, поскольку это позволяет избежать ситуаций, когда иностранные граждане остаются незамеченными в конфликте, а также позволяет получить реакцию со стороны Китая.

В частности, советник считает, что Китай вряд ли хочет втягиваться в войну, так как это может негативно повлиять на его экономические и политические интересы, в частности в контексте глобальных торговых отношений с Европой и США.

"Очевидно, что Китай совершенно точно не заинтересован в том, чтобы участвовать непосредственно в этой войне, как Северная Корея. И безусловно Китай будет более жестко тогда реагировать на такие случаи. По крайней мере, мы на это надеемся", - заявил Подоляк.

Он также отметил, что китайская реакция на такие заявления будет критически важной, и Украина должна стремиться к конструктивному сотрудничеству с Китаем для установления всех обстоятельств.

В то же время Подоляк подчеркнул, что ситуация не должна быть похожа на присутствие северокорейского контингента в Украине, что дополнительно усложняет ситуацию.