В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

В свою очередь, Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандской формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Владимир Зеленский также сообщил канцлеру Германии о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече в нормандском формате вместе с лидерами Франции, Германии и Российской Федерации обсудят пути прекращения войны на Донбассе.