В ОП розраховують на необмежені впливи Ізраїлю на адміністрацію Трампа

Ізраїль має серйозний геополітичний вплив, у тому числі на майбутню адміністрацію Сполучених Штатів Америки, а українська сторона закликає Ізраїль скористатись цим впливом для тиску на Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка на KJF-2024.

"Підкреслюю, Ізраїль має впливи. В тому числі матиме необмежені впливи на нову адміністрацію Сполучених Штатів. І мені хотілось, щоб Ізраїль скористався цим, щоб не толерувати Російську Федерацію", - сказав він.

Росія хоче домінувати через насилля, становлячи небезпеку для Близького Сходу у тому числі. У контексті цього, Україна, за словами Подоляка, хоче отримати більш жорстку підтримку на різних рівнях: “Україна не просто має право, використовуючи міжнародне право, захищати свою територію, а має право наносити удари по території Росії. Я хотів би, щоб позиція була однозначною”.

Він впевнений, що Ізраїль та Україна повинні спільно працювати проти сучасної осі зла у форматі адвокації на різних майданчиках, дипломатичних та інформаційних напрямках.

"Важливо усвідомити, що ми знаходимось по один бік барикад і не можемо один без одного виграти війну, тому що проти нас виступають не окремі країни, не окремі організації, а абсолютно свідомий альянс, який буде тільки набирати обертів, якщо його сьогодні не придушити", - сказав Подоляк.

На його переконання, на сьогодні неможливо дипломатично сісти за стіл переговорів і домовлятись про завершення війни, адже щодо агресора спрацює тільки військовий примусу.

Цьогорічний форум, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея. У вирішенні даного питання ключову роль відіграють США.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.