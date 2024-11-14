В ОП рассчитывают на неограниченное влияние Израиля на администрацию Трампа

Израиль оказывает серьезное геополитическое влияние, в том числе на будущую администрацию Соединенных Штатов Америки, а украинская сторона призывает Израиль воспользоваться этим влиянием для давления на Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка на KJF-2024.

"Подчеркиваю, Израиль имеет влияние. В том числе будет иметь неограниченное влияние на новую администрацию Соединенных Штатов. И мне хотелось, чтобы Израиль воспользовался этим, чтобы не терпеть Российскую Федерацию", - сказал он.

Россия хочет доминировать из-за насилия, представляя опасность для Ближнего Востока среди них. В контексте этого Украина, по словам Подоляка, хочет получить более жесткую поддержку на разных уровнях: “Украина не просто имеет право, используя международное право, защищать свою территорию, а имеет право наносить удары по территории России. Я бы хотел, чтобы позиция была однозначной”.

Он уверен, что Израиль и Украина должны совместно работать против современной оси зла в формате адвокации на разных площадках, дипломатических и информационных направлениях.

"Важно осознать, что мы находимся по одну сторону баррикад и не можем друг без друга выиграть войну, потому что против нас выступают не отдельные страны, не отдельные организации, а совершенно сознательный альянс, который будет только набирать обороты, если его сегодня не подавить" , – сказал Подоляк.

По его убеждению, сегодня невозможно дипломатично сесть за стол переговоров и договариваться о завершении войны, ведь в отношении агрессора сработает только военное принуждение.

Нынешний форум, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея. В решении данного вопроса ключевую роль играют США.

Напомним, KJF-2024 открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что во время предыдущего срока Дональда Трампа Украина стала активнее получать военную поддержку, которая позже помогла противостоять российской агрессии.