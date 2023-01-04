В ОП розповіли, чого варто очікувати від чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Посадовець зазначив, що телефонні розмови Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Канади, Норвегії, Великої Британії та Нідерландів 3 січня принесуть "плюси".

За словами Сибіги, точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики.

"Слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - додав заступник глави ОП.