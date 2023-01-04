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В ОП розповіли, чого варто очікувати від чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Фото: Зустріч у форматі "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" варто очікувати максимального підсилення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника глави Офісу президента Андрія Сибіги.

Посадовець зазначив, що телефонні розмови Володимира Зеленського з прем'єр-міністрами Канади, Норвегії, Великої Британії та Нідерландів 3 січня принесуть "плюси".

За словами Сибіги, точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики.

"Слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - додав заступник глави ОП.

Нагадаємо, за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" Україна отримала системи ППО.

До речі, восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, приєднаються декілька нових країн.

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