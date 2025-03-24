В ОП розкрили деталі переговорів України та США в Саудівській Аравії

Під час переговорів між делегаціями України та США в Саудівській Аравії 23 березня обговорювали припинення обстрілів українських портів не лише в Одесі.

Зустріч торкнулася також питань інфраструктури та безпеки судноплавства, зокрема обговорювали обопільне припинення вогню та повернення українських дітей і військовополонених.

"Йшлося про взаємне припинення вогню - ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти та наші порти", - сказав він.

Сергій Лещенко заявив, що важливою темою була безпека українських портів, що функціонують під загрозою обстрілів.

Мова йшла про те, щоб уникнути атак на портову інфраструктуру в Херсонській області, Миколаївській області та Одесі. Лещенко зазначив, що переговори - це технічний процес, подібні зустрічі стануть регулярними.

Також розглядали можливість обміну військовополоненими та повернення українських дітей, яких утримує ворог.