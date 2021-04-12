У ОП розповіли про втрати на Донбасі з початку року
Тільки з початку цього року на Донбасі загинуло 26 українських воїнів. Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.
Про це йшлося в ефірі передачі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом".
Мендель нагадала, що в липні 2020 року були досягнуті нові домовленості дотримання режиму про припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову відновилися активні обстріли.
"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", - говорить Мендель.
Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.
"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", - сказала прес-секретар Володимира Зеленського.
Нагадаємо, бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі 11 квітня. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.
Раніше повідомлялося, що 10 квітня в результаті обстрілу на Донбасі не стало українського воїна. Йому було лише 24 роки.