У ОП розповіли про втрати на Донбасі з початку року

Тільки з початку цього року на Донбасі загинуло 26 українських воїнів. Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Про це йшлося в ефірі передачі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом".

Мендель нагадала, що в липні 2020 року були досягнуті нові домовленості дотримання режиму про припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову відновилися активні обстріли.

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", - говорить Мендель.

Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", - сказала прес-секретар Володимира Зеленського.