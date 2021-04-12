ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ОП розповіли про втрати на Донбасі з початку року

Новость на русском → Україна, Донбас, Понеділок 12 квітня 2021 01:17
У ОП розповіли про втрати на Донбасі з початку року Фото: на Донбасі загострилася ситуація (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Тільки з початку цього року на Донбасі загинуло 26 українських воїнів. Про це повідомила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Про це йшлося в ефірі передачі "Погляд з Банкової" на телеканалі "Дом".

Мендель нагадала, що в липні 2020 року були досягнуті нові домовленості дотримання режиму про припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову відновилися активні обстріли.

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", - говорить Мендель.

Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", - сказала прес-секретар Володимира Зеленського.

Нагадаємо, бойовики тричі обстріляли позиції ООС на Донбасі 11 квітня. Бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Раніше повідомлялося, що 10 квітня в результаті обстрілу на Донбасі не стало українського воїна. Йому було лише 24 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
Британія направила в Північну Ірландію розвідку і військових для боротьби з заворушеннями
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні