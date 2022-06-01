В ОП рассказали, как можно остановить продовольственный кризис, который провоцирует РФ

Продовольственный кризис, который провоцирует Россия, должен решаться максимально быстро. Для этого есть один наиболее действенный способ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"План России заключается в подрыве мировой продовольственной безопасности путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Из-за этого могут больше всего пострадать страны Африки. Возможна дестабилизация ситуации, в частности, новые волны беженцев в ЕС", - написал Ермак.

Наиболее действенный способ сейчас, по его мнению, это военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном.