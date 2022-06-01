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В ОП рассказали, как можно остановить продовольственный кризис, который провоцирует РФ

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Продовольственный кризис, который провоцирует Россия, должен решаться максимально быстро. Для этого есть один наиболее действенный способ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"План России заключается в подрыве мировой продовольственной безопасности путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Из-за этого могут больше всего пострадать страны Африки. Возможна дестабилизация ситуации, в частности, новые волны беженцев в ЕС", - написал Ермак.

Наиболее действенный способ сейчас, по его мнению, это военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном.

Напомним, ранее стало известно, что Путин в телефонном разговоре с Шольцем и Макроном обсудил продовольственный кризис в мире. Глава российского государства поставил условие возобновления экспорта украинского зерна.

Также мы писали, что, по словам председателя ОП Андрея Ермака, продовольственный кризис можно предотвратить, если союзники Украины помогут в разблокировании морских портов и ускорят поставки оружия ВСУ.

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