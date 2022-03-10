В ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта

10 марта будет продолжена эвакуация мирного населения гуманитарными коридорами из регионов Украины, наиболее пострадавших от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
Так, для эвакуации из Сумской области были выделены следующие направления:
Тимошенко отметил, что эвакуация будет производиться автобусами, а в колонне возможно движение на частном автотранспорте.
Также эвакуацию автобусами будут осуществлять по следующим маршрутам:
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что эвакуация полностью бесплатна.
"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - добавил он.