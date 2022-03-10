В ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня

10 березня буде продовжено евакуацію мирного населення гуманітарними коридорами із регіонів України, що найбільше постраждали від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
Так, для евакуації із Сумської області було виділено наступні напрямки:
Тимошенко зазначив, що евакуація буде здійснюватися автобусами, а в колоні можливий рух приватним автотранспортом.
Також евакуацію автобусами будуть здійснювати наступними маршрутами:
Заступник керівника ОП наголосив, що евакуація є повністю безкоштовною.
"Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - додав він.