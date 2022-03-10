В ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта
Фото: в ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта
10 марта будет продолжена эвакуация мирного населения гуманитарными коридорами из регионов Украины, наиболее пострадавших от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
Так, для эвакуации из Сумской области были выделены следующие направления:
- Сумы-Полтава по маршруту: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
- Тростянец-Полтава через следующие населенные пункты: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
- Краснополье-Полтава по маршруту: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.
Тимошенко отметил, что эвакуация будет производиться автобусами, а в колонне возможно движение на частном автотранспорте.
Также эвакуацию автобусами будут осуществлять по следующим маршрутам:
- Изюм - Лозовая;
- Мариуполь - Запорожье;
- Волноваха - Покровск;
- Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что эвакуация полностью бесплатна.
"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - добавил он.