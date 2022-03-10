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В ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта

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Четверг 10 марта 2022 10:36
В ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта Фото: в ОП рассказали, какими маршрутами будет осуществляться эвакуация мирных жителей 10 марта
Автор: Артем Горовенко

10 марта будет продолжена эвакуация мирного населения гуманитарными коридорами из регионов Украины, наиболее пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

Так, для эвакуации из Сумской области были выделены следующие направления:

  • Сумы-Полтава по маршруту: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
  • Тростянец-Полтава через следующие населенные пункты: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава;
  • Краснополье-Полтава по маршруту: Краснополье - Верхняя Сыроватка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава.

Тимошенко отметил, что эвакуация будет производиться автобусами, а в колонне возможно движение на частном автотранспорте.

Также эвакуацию автобусами будут осуществлять по следующим маршрутам:

  • Изюм - Лозовая;
  • Мариуполь - Запорожье;
  • Волноваха - Покровск;
  • Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что эвакуация полностью бесплатна.

"Просим водителей на собственном транспорте, пожалуйста, забирайте максимальное количество людей", - добавил он.

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Офис президента
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