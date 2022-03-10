В ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня
Фото: в ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня
10 березня буде продовжено евакуацію мирного населення гуманітарними коридорами із регіонів України, що найбільше постраждали від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
Так, для евакуації із Сумської області було виділено наступні напрямки:
- Суми-Полтава за маршрутом: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава;
- Тростянець-Полтава через наступні населені пункти: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава;
- Краснопілля-Полтава за маршрутом: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.
Тимошенко зазначив, що евакуація буде здійснюватися автобусами, а в колоні можливий рух приватним автотранспортом.
Також евакуацію автобусами будуть здійснювати наступними маршрутами:
- Ізюм - Лозова;
- Маріуполь - Запоріжжя;
- Волноваха - Покровськ;
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.
Заступник керівника ОП наголосив, що евакуація є повністю безкоштовною.
"Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - додав він.