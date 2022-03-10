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В ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня

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Четвер 10 березня 2022 10:36
В ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня Фото: в ОП розповіли, якими маршрутами буде здійснюватися евакуація мирних жителів 10 березня
Автор: Артем Горовенко

10 березня буде продовжено евакуацію мирного населення гуманітарними коридорами із регіонів України, що найбільше постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Так, для евакуації із Сумської області було виділено наступні напрямки:

  • Суми-Полтава за маршрутом: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава;
  • Тростянець-Полтава через наступні населені пункти: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава;
  • Краснопілля-Полтава за маршрутом: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

Тимошенко зазначив, що евакуація буде здійснюватися автобусами, а в колоні можливий рух приватним автотранспортом.

Також евакуацію автобусами будуть здійснювати наступними маршрутами:

  • Ізюм - Лозова;
  • Маріуполь - Запоріжжя;
  • Волноваха - Покровськ;
  • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.

Заступник керівника ОП наголосив, що евакуація є повністю безкоштовною.

"Просимо водіїв на власному транспорті, будь ласка, забирайте максимальну кількість людей", - додав він.

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