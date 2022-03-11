В ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта
В пятницу, 11 марта, продолжится эвакуация мирного населения из опасных регионов Украины через гуманитарные коридоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram- канали.
Так, планируется создать гуманитарный коридор из Мариуполя по маршруту: Мариуполь - Запорожье (Мариуполь - Портовское - Мангуш (в обход Никольского) - Республика - Рузаевка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье). Для этого из Запорожья будет направлена колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.
Также в Запорожье будут эвакуированы люди из городов Пологи (через Токмак и Васильевку - Каменское) и Энергодар.
Кроме того, запланированы следующие маршруты эвакуации:
- Волноваха-Покровск (Волноваха - Валерьяновка - Новоадреевка-Кирилловка - Угледар - Покровск);
- Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая.
В Киев планируют эвакуировать людей по следующим направлениям:
- Буча – Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев;
- Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев;
- Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев;
- Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мечта-Петрушки - Белогородка - Киев.
Для эвакуации из городов Киевской области будут направлены автобусы из Киева.
Также эвакуируют людей и из Житомирской области. Коридоры планируется открыть по направлениям:
- Андреевка - Липовка - Макаров-Небелица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир;
- Макаров-Небелица-Ставище-Кочеров-Коростышев-Глыбочица-Житомир;
- Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир
"Эвакуация проводится бесплатно. Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей", - отметил Тимошенко.