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В ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта

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Пятница 11 марта 2022 14:53
В ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта Фото: в ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта
Автор: Артем Горовенко

В пятницу, 11 марта, продолжится эвакуация мирного населения из опасных регионов Украины через гуманитарные коридоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram- канали.

Так, планируется создать гуманитарный коридор из Мариуполя по маршруту: Мариуполь - Запорожье (Мариуполь - Портовское - Мангуш (в обход Никольского) - Республика - Рузаевка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье). Для этого из Запорожья будет направлена колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.

Также в Запорожье будут эвакуированы люди из городов Пологи (через Токмак и Васильевку - Каменское) и Энергодар.

Кроме того, запланированы следующие маршруты эвакуации:

  • Волноваха-Покровск (Волноваха - Валерьяновка - Новоадреевка-Кирилловка - Угледар - Покровск);
  • Изюм - Малая Камышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая.

В ОП рассказали, какие гуманитарные коридоры для эвакуации будут действовать 11 марта

В Киев планируют эвакуировать людей по следующим направлениям:

  • Буча – Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Белогородка - Киев;
  • Гостомель - Буча - Михайловка - Рубежовка - Шпитьки - Петрушки - Белогородка - Киев;
  • Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев;
  • Микуличи - Немешаево - Ворзель - Михайловка - Рубежовка - Мечта-Петрушки - Белогородка - Киев.

Для эвакуации из городов Киевской области будут направлены автобусы из Киева.

Также эвакуируют людей и из Житомирской области. Коридоры планируется открыть по направлениям:

  • Андреевка - Липовка - Макаров-Небелица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир;
  • Макаров-Небелица-Ставище-Кочеров-Коростышев-Глыбочица-Житомир;
  • Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир

"Эвакуация проводится бесплатно. Водители, которые будут двигаться в колоннах эвакуации, пожалуйста, берите с собой максимальное количество людей", - отметил Тимошенко.

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