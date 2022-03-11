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В ОП розповіли, які гуманітарні коридори для евакуації діятимуть 11 березня

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П'ятниця 11 березня 2022 14:53
В ОП розповіли, які гуманітарні коридори для евакуації діятимуть 11 березня Фото: в ОП розповіли, які гуманітарні коридори для евакуації діятимуть 11 березня
Автор: Артем Горовенко

У п'ятницю, 11 березня, продовжиться евакуація мирного населення з небезпечних регіонів України через гуманітарні коридори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Так, планується створити гуманітарний коридор із Маріуполя за маршрутом: Маріуполь - Запоріжжя (Маріуполь - Портовське - Мангуш (в обхід Нікольського) - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя). Для цього із Запоріжжя буде направлено колону з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.

Також до Запоріжжя буде евакуйовано людей з міст Пологи (через Токмак та Василівку - Кам’янське) та Енергодар.

Крім того, заплановані такі маршрути евакуації:

  • Волноваха - Покровськ (Волноваха - Валер’янівка - Новоадріївка - Кирилівка - Вугледар - Покровськ);
  • Ізюм - Мала Комишуваха - Барвенкове - Близнюки - Лозова.

В ОП розповіли, які гуманітарні коридори для евакуації діятимуть 11 березня

До Києва планують евакуювати людей за такими напрямками:

  • Буча – Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Білогородка - Київ;
  • Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Петрушки - Білогородка - Київ;
  • Козаровичи - Лютеж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ;
  • Микуличі - Немішаєве - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ.

Для евакуації з міст Київської області буде направлено автобуси з Києва.

Також евакуюють людей і з Житомирської області. Коридори планується відкрити за напрямками:

  • Андріївка - Липівка - Макарів-Небелиця - Ставище - Кочерів- Коростишів - Глибочиця - Житомир;
  • Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир;
  • Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир

"Евакуація проводиться безкоштовно. Водії, які рухатимуться в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей", - зазначив Тимошенко.

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