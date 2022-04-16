ОП раскритиковал Европу за поставки оружия: дают не то, что просили

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за поставки Украине вооружений. По его словам, европейцы дают не то оружие, о котором их просит украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в Twittwer .

Он отметил, что Украина просит у Европы оружие и европейцы поддерживают призыв своих правительств, и соглашаются на поставки.

"Европа дает Украине оружие, не то что мы просили", - добавил представитель ОП.

Подоляк также подчеркнул, что европейцы слишком медленно доставляют оружие Украине. "Демократия не выиграет от этой игры. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Теперь", - написал он.