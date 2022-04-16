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ОП розкритикував Європу за постачання зброї: дають не те, що просили

Фото: Європа дає Україні не ту зброю (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Європу за постачання Україні озброєнь. За його словами, європейці дають не ту зброю, про яку їх просить українська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в Twittwer.

Він зазначив, що Україна просить у Європи зброю і європейці підтримують заклик своїх урядів, і погоджуються на постачання.

"Європа дає Україні зброю, не те що ми просили", - додав представник ОП.

Подоляк також підкреслив, що європейці занадто повільно доставляють зброю Україні. "Демократія не виграє від цієї гри. Україна потребує зброї. Не через місяць. Тепер", - написав він.

Нагадаємо, раніше США заявили про намір прискорити доставлення Україні боєприпасів на тлі загрози запеклих боїв на сході країни.

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