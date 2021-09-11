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В ОП провели первые переговоры с ответственной за политику США по Украине: главные темы

Автор: Инна Собора

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с новоназначенным заместителем помощника госсекретаря США в Бюро по вопросам Европы и Евразии Робин Данниган. Говорили о дальнейшей координации усилий и сотрудничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП.

Визит Зеленского в США

Ермак и Данниган говорили о настоятельных шагах по реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего усиления стратегического партнерства между Украиной и США.

Кроме того, речь шла о подготовке к проведению заседания обновленной комиссии стратегического партнерства.

"Северный поток-2"

Собеседники обсудили вопросы строительства и запуска российского газопровода.

Ермак подчеркнул, что Россия использует "Северный поток-2" как оружие.

"Нафтогаз Украины"

Обсуждался вопрос реформы корпоративного управления в Украине. Ермак сообщил о намерении правительства объявить в ближайшие дни конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Донбасс

Руководитель ОП также проинформировал о состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию на востоке Украины. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ.

Эвакуация из Афганистана

Данниган поблагодарила Украину за эффективное сотрудничество в вопросе эвакуации граждан и людей, находившихся в зоне риска, из Афганистана.

Напомним, 8 сентября администрация президента США Джо Байдена назначила Робин Данниган ответственной за политику США в Центральной и Восточной Европы в Государственном департаменте.

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Белый домАндрей ЕрмакОфис президента