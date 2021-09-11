В ОП провели перші переговори з відповідальною за політику США щодо України: головні теми

Візит Зеленського в США

Єрмак та Данніган говорили про настіпні кроки з реалізації досягнутих домовленостей і подальшого посилення стратегічного партнерства між Україною та США.

Крім того, ішлося про підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства.

"Північний потік-2"

Співрозмовники обговорили питання будівництва та запуску російського газопроводу.

Єрмак наголосив, що Росія використовує "Північний потік-2" як зброю.

"Нафтогаз України"

Обговорювалося питання реформи корпоративного управління в Україні. Єрмак повідомив про намір уряду оголосити найближчими днями конкурс з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Донбас

Керівник ОП також поінформував про стан переговорного процесу щодо мирного врегулювання на сході України. Сторони обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів.

Евакуація з Афганістану

Данніган подякувала Україні за ефективну співпрацю в питанні евакуації громадян та осіб, що перебували в зоні ризику, з Афганістану.