Под ОП прошла акция против "формулы Штайнмайера"

Фото: акция протеста (Виталий Носач/РБК-Украина)

Под Офисом президента собрались несколько сотен активистов

В четверг, 19 сентября, под зданием Офиса президента прошла акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на имплементацию минских договоренностей по "формуле Штайнмайера". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, под Офисом президента собрались несколько сотен активистов, которые провели акцию протеста "Нормандский сговор - государственная измена". Акция прошла без использования какой-либо партийной символики. Также к акции присоединился украинский активист и бывший полизаключенный Кремля Владимир Балух.

По словам митингующих, они опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы пройдут "под дулами российских автоматов".

Активисты считают, что украинские власти должны добиваться полного и стабильного прекращения боевых действий на Донбассе, выведение российских войск, разоружения НВФ и полной передачи контроля над границей Украины. И только после этого, считают митингующие, возможно проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

Фото: акция протеста (Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Украины Вадим Пристайко на заседании комитетов по иностранным делам и евроинтеграции заявил, что согласовал "формулу Штайнмайера" на переговорах 2 сентября в Берлине с участием советников лидеров нормандского формата.

Кроме того, украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске выдвинула условия реализации "формулы Штайнмайера". Кроме того, было отмечено, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера" о местных выборах.