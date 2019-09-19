Під ОП пройшла акція проти "формули Штайнмайера"

Фото: акція протесту (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під Офісом президента зібралися декілька сотень активістів

У четвер, 19 вересня, під будівлею Офісу президента пройшла акція із закликом до Володимиру Зеленському не погоджуватися на імплементацію мінських домовленостей щодо "формулою Штайнмайера". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, під Офісом президента зібралися декілька сотень активістів, які провели акцію протесту "Нормандський змова - державна зрада". Акція пройшла без використання будь-якої партійної символіки. Також до акції приєднався український активіст і колишній полизаключенный Кремля Володимир Балух.

За словами мітингувальників, вони побоюються, що реалізація "формули Штайнмайера" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори пройдуть "під дулами російських автоматів".

Активісти вважають, що українська влада повинна домагатися повного і стабільного припинення бойових дій на Донбасі, виведення російських військ, роззброєння НВФ і повної передачі контролю над кордоном України. І тільки після цього, вважають мітингувальники, можливе проведення виборів на Донбасі за українським законодавством.

Фото: акція протесту (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС України Вадим Пристайко на засіданні комітетів у закордонних справах та євроінтеграції заявив, що погодив "формулу Штайнмайера" на переговорах 2 вересня в Берліні за участю радників лідерів нормандського формату.

Крім того, українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську висунула умови реалізації "формули Штайнмайера". Крім того, було відзначено, що українська сторона не має принципових заперечень по "формулі Штайнмайера" про місцеві вибори.