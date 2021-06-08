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В ОП прокомментировали возможность хранения оружия бойцами теробороны

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Вторник 08 июня 2021 09:16
В ОП прокомментировали возможность хранения оружия бойцами теробороны Фото: в ОП прокомментировали создание территориальной обороны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Индивидуальным оружием будут обеспечены и "штатные" бойцы территориальной обороны, и члены добровольческих формирований. Однако это оружие будет храниться не у них, а в специально отведенных местах.

Об этом РБК-Украина рассказали в Офисе президента.

Так, использовать и хранить дома добровольцы смогут только личное охотничье оружие.

Как отметили изданию в ОП, вопрос хранения оружия остается очень чувствительным.

"Государство подходит к нему максимально ответственно с учетом угроз, которые могут возникать в случае неконтролируемого оборота оружия. Поэтому главный фактор, которым мы руководствовались – надежность хранения оружия и недопущения его попадания в другие руки", - сказали РБК-Украина в ОП

В Офисе президента напомнили об опыте 2014 года.

Семь лет назад, как пояснили в президентской канцелярии, боевики захватили арсеналы правоохранительных органов на Донбассе. Но им это не удалось с военными складами, например, в Бахмуте и Мариуполе.

"Этот опыт показал, что в воинских частях и складах хранение оружия является более надежным", - уверены в Офисе.

Подробнее о создании территориальной обороны в Украине - в материале РБК-Украина "Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. Появился текст этого законопроекта.

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Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление