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В ОП прокоментували можливість зберігання зброї бійцями тероборони

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Вівторок 08 червня 2021 09:16
В ОП прокоментували можливість зберігання зброї бійцями тероборони Фото: в ОП прокоментували створення територіальної оборони в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Індивідуальною зброєю будуть забезпечені і "штатні" бійці територіальної оборони, і члени добровольчих формувань. Однак ця зброя буде зберігатися не у них, а в спеціально відведених місцях.

Про це РБК-Україна розповіли в Офісі президента.

Так, використовувати і зберігати вдома добровольці зможуть тільки особисту мисливську зброю.

Як зазначили виданню в ОП, питання зберігання зброї залишається дуже чутливим.

"Держава підходить до неї максимально відповідально з урахуванням загроз, які можуть виникати у разі неконтрольованого обігу зброї. Тому головний фактор, яким ми керувалися - надійність зберігання зброї і недопущення його потрапляння в інші руки", - сказали РБК-Україна в ОП

В офісі президента нагадали про досвід 2014 року.

Сім років тому, як пояснили в президентській канцелярії, бойовики захопили арсенали правоохоронних органів на Донбасі. Але їм це не вдалося з військовими складами, наприклад, у Бахмуті та Маріуполі.

"Цей досвід показав, що у військових частинах і складах зберігання зброї є більш надійним", - впевнені в офісі.

Детальніше про створення територіальної оборони в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Армія добровольців. Як і навіщо у Зеленського вирішили створити національний опір".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект Про Національний спротив. Появляться текст цього законопроекту.

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