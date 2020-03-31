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В ОП прокомментировали принятие закона о рынке земли

Новости » Политика     31.03.2020 - 11:45
В ОП прокомментировали принятие закона о рынке земли
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ермак заявил, что принятие этого закона - первый шаг к земельной реформе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал принятие законопроекта о рынке земли. Об этом он написал в своем Facebook.

Так, по словам Ермака, принятие этого документа - первый шаг к земельной реформе.

В ОП прокомментировали принятие закона о рынке земли

"Верховная рада наконец приняла закон о земле! Это бесспорно историческое событие. И это первый шаг к земельной реформе. Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка - от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров", - написал он.

Руководитель ОП подчеркнул, что среди задач украинской власти как всестороннее развитие аграрно-промышленного комплекса, так и продовольственная безопасность и социально-экономическое укрепление украинского села.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что принятие закона о рынке земли является весомым толчком для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса. Глава правительства поприветствовал поддержку закона "Об обращении земли" народными депутатами.

Рада приняла закон о рынке земли: что нужно знать Рада приняла закон о рынке земли во втором чтении
Новости Украины Офис президентаРынок землиАндрей Ермак
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