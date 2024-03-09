ОП про призначення Залужного послом: процедура запущена

"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Залужного на посаду посла у Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено президентом України", - сказав представник ОП.

За словами Сибіги, після погодження кандидатури Залужного на посаду мають відбутися ще певні процедури.

"І після цього, формальним фіналом цієї історії є указ президента про призначення послом відповідної кандидатури, що з'явиться після отримання агреману від британської сторони", - додав він.

Залужний стане послом в Британії

Нагадаємо, 7 березня Міністерство закордонних справ України повідомило, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії. Україна також звернулася за агреманом до британської сторони.

Як пояснив пізніше Зеленський, робота в дипломатичному секторі була бажанням самого Залужного. Президент після відставки Залужного з посади головкома пропонував йому залишитися в команді.

Відставка Залужного

8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський надав колишньому головнокомандувачу ЗСУ Залужному та голові ГУР Кирилу Буданову звання Героя України.

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