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ОП о назначении Залужного послом: процедура запущена

Фото: Валерий Залужный, экс-главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Процедура назначения экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Британии уже запущена. В настоящее время идет оформление соответствующих документов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Залужного на должность посла в Британии. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - сказал представитель ОП.

По словам Сибиги, после согласования кандидатуры Залужного на должность должны пройти еще определенные процедуры.

"И после этого формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, который появится после получения агремана от британской стороны", - добавил он.

Залужный станет послом в Британии

Напомним, 7 марта Министерство иностранных дел Украины сообщило, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. Украина также обратилась за агреманом к британской стороне.

Как пояснил позже Зеленский, работа в дипломатическом секторе была желанием самого Залужного. Президент после отставки Залужного с поста главкома предлагал ему остаться в команде.

Отставка Залужного

8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

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Валерий ЗалужныйВеликобритания