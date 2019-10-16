В ОП приглашают родителей к разработке Нацстратегии по защите детей в интернете

Иллюстративное фото (facebook.com/president.gov.ua)

Разработка Национальной стратегии по защите детей в интернете предусматривает три этапа

В Офисе президента Украины предлагают родителям и детям принять участие в разработке Национальной стратегии по защите детей в Интернете посредством онлайн-опроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Для этого нужно ответить на вопросы экспертов в онлайн-анкете до 3 ноября.

"92% детей в Украине до 12 лет имеют доступ к интернету. Интернет открывает возможности для них, однако там есть и много рисков. Кибербулинг, онлайн-насилие, груминг (установление доверительных отношений с ребенком для дальнейшего склонения к половым отношениям, шантажа, эксплуатации, - ред.) и др. Поэтому мы начали подготовительный этап разработки Национальной стратегии по защите детей в интернете", - отметил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Разработка Нацстратегии предусматривает три этапа:

1. Проведение исследования текущего состояния проблемы в Украине, в частности с помощью онлайн-опросов среди родителей и детей, а также партнеров из государственного, общественного и частного секторов.

2. Визит международных экспертов в Украину, который запланирован на 11-15 ноября текущего года с целью налаживания дальнейшего сотрудничества.

3. Разработка и презентация рекомендаций Международного союза электросвязи, обсуждение наработок и создание плана действий по разработке стратегии (18-19 декабря текущего года).

Отмечается, что рекомендации международных экспертов, разработанные с участием профильных представителей государственного, общественного и частного секторов, станут основой будущей стратегии по защите детей в интернете, которая будет разработана уже в следующем году.

Онлайн-анкеты можно найти на сайте Министерства образования и науки по ссылке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых", сроком на 2 года.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский подписал закон № 187-IX, позволяющий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку независимо от СБУ.