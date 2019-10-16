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В ОП запрошують батьків до розробки Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті

Новини » Політика    16.10.2019 - 00:25
В ОП запрошують батьків до розробки Нацстратегії із захисту дітей в інтернеті
Ілюстративне фото (facebook.com/president.gov.ua)

Розробка Національної стратегії із захисту дітей в інтернеті передбачає три етапи

В Офісі президента України пропонують батькам і дітям долучитися до розробки Національної стратегії із захисту дітей в інтернеті, за допомогою онлайн-опитування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Для цього потрібно відповісти на питання експертів в онлайн-анкеті до 3 листопада.

"92% дітей в Україні до 12 років мають доступ до Інтернету. Інтернет відкриває безліч можливостей для них, проте там є й багато ризиків. Кібербулінг, онлайн-насильство, грумінг (встановлення довірливих відносин з дитиною для подальшого схиляння до статевих стосунків, шантажу, експлуатації, - ред.) тощо. Тому ми розпочали підготовчий етап розробки Національної стратегії із захисту дітей в Інтернеті", - зазначив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Розробка Нацстратегії передбачає три етапи:

1. Проведення дослідження щодо поточного стану проблеми в Україні, зокрема за допомогою онлайн-опитувань серед батьків та дітей, а також партнерів із державного, громадського та приватного секторів.

2. Візит міжнародних експертів до України, який заплановано на 11-15 листопада поточного року з метою налагодження подальшої співпраці.

3. Розробка та презентація рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку, обговорення напрацювань та створення плану дій з розробки стратегії (18-19 грудня поточного року).

Зазначається, що рекомендації міжнародних експертів, розроблені за участю представників профільних державного, громадського і приватного секторів, стануть основою майбутньої стратегії захисту дітей в інтернеті, яка буде розроблена вже наступного року.

Онлайн-анкети можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки по посиланню.

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