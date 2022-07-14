В ОП предлагают Раде заняться контролем оружия от партнеров

"Парламент, как законодательный орган, должен быть приобщен к контролю оборонной помощи союзников", - отметил он.

Руководитель Офиса президента считает, что "именно прозрачность является лучшим рецептом против российских манипуляций и фейков".

По его словам, все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется и теперь этот процесс станет еще более открытым.

"Вопрос оружия для нашего государства - это приоритет. Мы все видим, как уже меняют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить и сделаем все, чтобы изгнать их с нашей земли", - сообщил Ермак.